Kamerlid Lilian Helder (BBB) stapt op uit onvrede over de partij

Helder kwam in 2010 in de Tweede Kamer, toen nog voor de PVV. In 2023 zei ze zich "om persoonlijke en inhoudelijke redenen" niet meer verkiesbaar te stellen voor de partij van Geert Wilders.

Ze stapte daarna over naar de BBB en kwam voor die partij in de Tweede Kamer.

Van medewetgever naar motiemachine

Helder verlaat dus na bijna vijftien jaar de Tweede Kamer. Ze vindt het werk in die tijd erg veranderd.

"De Kamer is van medewetgever een motiemachine geworden", zegt ze daarover. "Vroeger gingen we tot 's avonds laat door met wetgevingsoverleggen. Nu zijn we heel veel aan het stemmen over moties. Het is de waan van de dag geworden."