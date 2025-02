Kamerlid Lilian Helder (BBB) stapt op, partijleider Van der Plas weet van niets

Tweede Kamerlid Lilian Helder van de BoerBurgerBeweging (BBB) geeft haar zetel op. Dat zei ze tijdens een debat van de commissie Justitie en Veiligheid.

"Er komt voor mij binnenkort een einde aan, want dit is vrijwel zeker mijn laatste debat", zegt Helder. "Ik ga afscheid nemen zodra duidelijk is wie de zetel inneemt."

"Daar overvalt mevrouw Helder vele collega's mee, inclusief de voorzitter", zei SP-Kamerlid Van Nispen en voorzitter van het debat. Een paar collega-Kamerleden in de zaal waren zichtbaar verbaasd.

BBB-leider Caroline van der Plas zegt in een eerste reactie van niets te weten. Waarom Helder opstapt, is onduidelijk.

Van PVV naar BBB

Helder kwam in 2010 in de Tweede Kamer, toen nog voor de PVV. In 2023 zei ze zich "om persoonlijke en inhoudelijke redenen" niet meer verkiesbaar te stellen voor de partij van Geert Wilders.

Ze stapte daarna over naar de BBB en kwam voor die partij in de Tweede Kamer.