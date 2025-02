Efteling verbiedt demonstraties in het park

De Efteling heeft in nieuwe parkregels een demonstratieverbod vastgelegd. Het anderzijds 'uiten van (levensbeschouwelijke of politieke) overtuigingen' is ook niet toegestaan. Bij een vermoeden daarvan door parkmedewerkers, mag een bezoeker de toegang tot het attractiepark worden ontzegd.

De regels zijn onlangs toegevoegd aan het parkreglement van de Efteling, vertelt een woordvoerder. "Eigenlijk deden we dit al", zegt hij. "Maar nu hebben we het vastgelegd ter verduidelijking, en om naar te verwijzen als het nodig is." Het park moet geen podium zijn voor maatschappelijke discussies, aldus de woordvoerder. "Dat past niet in de belevingswereld."

Extra alert

Afgelopen september werd een vriendengroep niet binnengelaten in het park, omdat de bewaking vermoedde dat zij daar waren om te demonstreren. Op diezelfde dag vierde oliegigant Total Energies namelijk een jubileum in de Efteling, waardoor de beveiliging extra alert was op actievoerders.

Beveiligers vonden een waterfles met stickers van Milieudefensie en Free Palestine erop geplakt. De groep werd daarop gevraagd te vertrekken. Naar eigen zeggen waren de vrienden, hoewel ze "weleens demonstreren", gewoon een dagje naar de Efteling. Ze hadden dat uitje gepland voor hun chronisch zieke vriendin, zeiden ze tegen Omroep Brabant.

Een woordvoerder van de Efteling zei dat het gedrag van een persoon in de groep opviel bij de beveiligers. "Toen ook nog een button werd gevonden van een partij die bekendstaat om milieu-activisme, is uit voorzorg gehandeld." De tickets en reiskosten van de groep zijn vergoed door de Efteling. "En ze zijn zeker welkom om hun dagje in te halen."

Niet dagelijks

De woordvoerder benadrukt nu dat dit soort gebeurtenissen niet dagelijks voorkomen in het park. "Maar het onderwerp speelt al langer, overal in het land vinden demonstraties plaats. Daarom hebben we intern gesprekken gevoerd over wat wij doen als dat bij ons gebeurt."