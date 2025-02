Zweden: schade aan kabel zeebodem wel door schip, maar geen sabotage

De breuk in de onderzeese kabel tussen Zweden en Letland die vorige maand ontstond, komt niet door sabotage. Dat meldt de Zweedse openbaar aanklager Mats Ljungqvist in een persverklaring. De glasvezelkabel tussen het Zweedse eiland Gotland en Letland is het gevolg van "een combinatie van slecht weer, gebrekkig materieel en gebrekkige zeevaartkunde" van de bemanning, aldus Ljungqvist.

Toen de breuk ontdekt werd, op 26 januari, rees de verdenking al snel dat de kabel met opzet was beschadigd door de bemanning van het schip Vezhen, dat onder Maltese vlag vaart en dagen eerder was vertrokken vanuit de Russische haven Oest-Loega. De Vezhen werd in beslag genomen door de Zweden, en de bemanning werd daarna verhoord.

Uit het onderzoek is gebleken dat de Vezhen wel de schade heeft veroorzaakt, maar dat dat niet opzettelijk is gebeurd. Het schip en de bemanning zijn daarom weer vrij om te vertrekken uit Zweden.

Schaduwvloot

De breuk vorige maand volgde op een reeks incidenten van breuken van datakabels op de bodem van de Oostzee. Zo raakte eind december een onderzeese kabel in de Oostzee tussen Estland en Finland beschadigd. Het anker van schip Eagle S zou die schade hebben veroorzaakt.

Dat schip behoort tot de zogenoemde Russische schaduwvloot. Tot die vloot behoren honderden verouderde tankers die sancties ontwijken en ervoor zorgen dat er olie-inkomsten het land binnenstromen. Eagle S voer waarschijnlijk ook enkele uren boven een telecommunicatiekabel in de Noordzee boven de Waddeneilanden.

Eerder deze maand begon in het gebied een NAVO-missie met als doel om "verbeterde bewaking en afschrikking" te bieden in de Oostzee. Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Tromp is ook in de Oostzee en heeft de leiding over een groep schepen van NAVO-landen.

Hoe worden onderzeese kabels bedreigd, en hoe kunnen ze beschermd worden? Een korte uitleg: