Hermoso getuigt in zaak tegen Rubiales: 'Mijn baas kuste me en dat mag niet gebeuren'

Met welke zaak wordt Rubiales nog meer in verband gebracht?

Rubiales kwam begin februari ook in aanraking met justitie in verband met een andere zaak. Hij is ook verdachte in een onderzoek naar jarenlang witwassen en corruptie binnen de Spaanse voetbalbond. De politie deed een inval in zijn woning in het Spaanse Granada.

Een van de opvallendste aantijgingen gaat over de beslissing om de Spaanse supercup te spelen in Saudi-Arabië. In een getapt telefoongesprek zou Rubiales het met voormalig Barcelona-verdediger Gerard Piqué hebben gehad over "miljoenen in commissies."