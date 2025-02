Militieleider Donetsk gedood bij bomaanslag in Moskou

Bij een bomaanslag op een appartementencomplex in Moskou is een separatistenleider uit de Oekraïense regio Donetsk omgekomen. Dat melden Russische staatspersbureaus en Telegramkanalen. Bij de explosie kwam ook een van zijn bodyguards om het leven, drie anderen raakten gewond.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar een soortgelijke eerdere aanslag op een Russische generaal werd vorig jaar geclaimd door Oekraïne.

Volgens de Russische persbureaus RIA en TASS, beide gecontroleerd door de overheid, ging er een bom af in de lobby van het dure appartementencomplex De Scharlaken Zeilen aan de oever van de Moskva-rivier. Dat gebeurde toen de paramilitaire leider Armen Sarkisjan binnenkwam met zijn bodyguards. Het complex ligt op zo'n 12 kilometer van het Kremlin.

Opsporingsdiensten hebben het tegen de persbureaus over een "doelgerichte moordpoging" op Sarkisjan. Hij werd zwaargewond naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij overleed. Op beelden verspreid door het Telegramkanaal Baza, dat goede contacten heeft met Russische inlichtingendiensten, is te zien dat de lobby van het gebouw grotendeels verwoest is.

Maffiabaas

Sarkisjan werd in december vorig jaar door de Oekraïense veiligheidsdienst SBOe bestempeld als 'maffiabaas', en officieel in verdenking gesteld van het leiden en financieren van illegale strijdgroepen in Donetsk. Die Oekraïense regio is al sinds 2014 in handen van pro-Russische milities. Sarkisjan staat bekend als de oprichter van het Arbat-bataljon, een militie die aan Russische zijde vecht in Oekraïne.

In een soortgelijke bomaanslag werd vorig jaar de hoge Russische generaal Igor Kirillov gedood: hij werd door de SBOe verantwoordelijk voor aanvallen met chemische wapens op Oekraïense militairen. De SBOe eiste later de explosie in een Moskouse buitenwijk op.

Brand bij gas- en olie-installaties

Bij een Oekraïense drone-aanval op Russische energie-installaties zou er afgelopen nacht op meerdere plekken brand zijn uitgebroken, melden zowel Russische als Oekraïense bronnen. In de zuidelijke regio Volgograd zorgde een neergeschoten drone volgens de gouverneur voor brand bij een olieraffinaderij, al zei hij er niet bij welke dat is. Volgens Telegramkanaal Baza werden er in dezelfde regio explosies gehoord bij een olieraffinaderij van Lukoil, met een capaciteit van zo'n 300.000 vaten olie per dag de grootste in zuidelijk Rusland.

In de nabijgelegen regio Astrachan werd een gasinstallatie van de energiegigant Gazprom volgens de regionale gouverneur getroffen door drones, waardoor brand uitbrak.

Het is zowel in Volgograd als Astrachan onduidelijk hoe groot de schade precies is. Op beelden via sociale media vanuit Astrachan is wel een flinke vuurzee te zien. Volgens het Oekraïense leger zijn beide installaties een legitiem doelwit, omdat ze brandstof leveren aan het Russische leger.