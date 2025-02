'Kickbokser Badr Hari opnieuw opgepakt op verdenking van mishandeling'

Kickbokser Badr Hari is opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn ex-vriendin, schrijft het AD. De politie kan desgevraagd niet bevestigen dat Hari is opgepakt.

Wel bevestigt een woordvoerder dat gisteren een 40-jarige Amsterdammer is aangehouden op verdenking van mishandeling. Volgens de krant is Hari niet op heterdaad betrapt.

Eerder veroordeeld

De kickbokser is eerder veroordeeld voor een aantal geweldsmisdrijven in het Amsterdamse uitgaansleven. Zo kreeg hij een gevangenisstraf vanwege zware mishandeling van Koen Everink. In 2012 werd de zakenman op een feest in elkaar geslagen. Dat gebeurde tijdens Sensation White in de Amsterdam Arena.

Een andere zaak ging om een poging tot zware mishandeling van een bezoeker van de club Jimmy Woo.

In hoger beroep werd Hari veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk. In 2017 meldde hij zich om die straf uit te zitten.