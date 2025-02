Burgemeester Schouten sluit zalencentrum Rotterdam na schietpartij

Het zalencentrum in Rotterdam waar afgelopen weekend een schietpartij plaatsvond, is voor twee weken gesloten door burgemeester Carola Schouten. Bij het incident raakten twee mensen zwaar gewond.

De schietpartij gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Er werden meerdere schoten gelost en op straat werden kogelhulzen gevonden, schrijft Rijnmond. De twee slachtoffers werden met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onbekend hoe het nu met hen gaat.

Het pand is gesloten om de rust in de buurt terug te krijgen, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

Aangehouden

Er zijn twee mannen opgepakt; een 43-jarige Amsterdammer en een 46-jarige Rotterdammer. De politie onderzoekt nog wat hun rol was. Het is niet bekend of de verdachten nog vastzitten.