België heeft nieuwe regering, De Wever beëdigd als premier

Bart de Wever (54) is de nieuwe premier van België. De Vlaamse nationalist werd vanochtend, samen met de andere leden van het nieuwe kabinet, door de Belgische koning Filip beëdigd.

Dit weekend gingen de leden van de vijf regeringspartijen akkoord met de regeringsdeelname. Het gaat naast de Vlaams-nationalistische N-VA van De Wever om het sociaaldemocratische Vooruit, de Franstalige liberale partij MR en het christendemocratische van CD&V (Vlaanderen) en Les Engagés (Wallonië).

De vijf partijen leveren allemaal een vicepremier. Opvallend is dat er geen enkele vrouw wordt benoemd tot vicepremier. In de rest van de regering zijn vrouwen flink in de minderheid: vier van de vijftien kabinetsleden zijn vrouw.