Opnieuw meer meldingen van pesten en geweld op school

Op scholen in het primair en voortgezet onderwijs nemen meldingen van pesten en fysiek geweld toe. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs, die zich vooral zorgen maakt over de ernst van de meldingen.

In het schooljaar 2023-2024 registreerde de inspectie in totaal 2317 nieuwe gevallen van psychisch, fysiek of seksueel geweld. Dat is een toename van 165 vergeleken met het jaar ervoor en 574 meer ten opzichte van het schooljaar 2021-2022.

Het baart Rogier Oet, directeur toezicht van de Onderwijsinspectie, grote zorgen. Niet alleen omdat er nog nooit zo veel meldingen zijn binnengekomen, maar ook omdat de incidenten ernstiger lijken te worden.

Messen

Bijvoorbeeld bij pesten, een vorm van psychisch geweld. Ruim de helft van de meldingen ging afgelopen jaar over ernstig en langdurig pesten. "We zien vaker dat kinderen al jarenlang gepest worden. Met name het langdurige aspect baart ons zorgen. Dan wordt de impact nog groter."

Ook ziet de inspectie dat jongeren vaker overgaan tot geweld, of het dreigen daarmee. "In ruim 600 gevallen was er sprake van geweld", zegt Oet. "Het gaat dan over dreigen met messen, maar ook fysiek geweld. Soms met langdurig en blijvend letsel tot gevolg."

24 uur per dag

Scholen worstelen met het feit dat pesten vaak onzichtbaar is. "Het gebeurt soms in de klas, maar vaak daarbuiten. En vooral online is het een hardnekkig issue. Daar gaat het 24 uur per dag door."

Toch kunnen scholen wel iets doen, denkt Oet. "Bespreek in de klas wat het doet, wat de consequenties zijn. Zorgen voor een goede sfeer in de klas en een goede groepsdynamiek is erg belangrijk. Zo kan je het mogelijk voorkomen. Maar als het dan toch aan de orde is, dan zal je stappen moeten zetten als school."

De Onderwijsinspectie beseft dat een toename van meldingen niet per definitie betekent dat het geweld ook toeneemt. En een afname van meldingen, zoals er was op het gebied van meldingen van seksueel geweld, is ook niet zonder meer positief. Hoewel het totale aantal lager was dan voorheen, waren er meer gevallen waarbij de mogelijke dader een professional was, zoals een leraar of een andere medewerker van een school.

Oet: "We zijn allereerst blij dat mensen ons weten te vinden, dan kunnen we ook helpen. Het wordt meer bespreekbaar denk ik, en dat is belangrijk. De consequenties zijn zó groot. Het kan levens verwoesten. Allemaal redenen om dit heel serieus te nemen."