Musk: hulporganisatie USAID 'niet meer te redden' en wordt opgedoekt

Het einde voor de Amerikaanse hulporganisatie USAID is nabij, zo heeft de Zuid-Afrikaanse miljardair Elon Musk vannacht bekendgemaakt. Dat deed Musk in een groepsgesprek op het sociale medium X, waarvan hij eigenaar is.

De rijkste man ter wereld, die van de nieuwe president Trump de taak heeft gekregen om de omvang en het uitgavenpatroon van de Amerikaanse overheid te beperken, zei in dat online groepsgesprek met andere Republikeinse politici dat de hulporganisatie "niet meer te redden is". Volgens hem is Trump het met hem eens dat de organisatie opgedoekt moet worden.

Eerder op zondag had Musk het op X over een 'criminele organisatie'. "Wist u dat USAID, met uw belastinggeld, onderzoek naar biologische wapens financierde, waaronder covid-19, waaraan miljoenen mensen zijn gestorven?". Voor deze bewering is geen bewijs te vinden.

Opgericht onder JFK

Trump heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van Musk, maar hij zei gisteren wel tegen journalisten dat hij blij is met diens werk. "Hij is een grote saneerder. Soms zullen we het niet eens zijn over wat er moet gebeuren en zal hij niet zijn zin krijgen, maar hij doet het geweldig."

Eerder zei Trump al dat hij niet meer wil dat er Amerikaans hulpgeld naar het buitenland gaat, en hij voegde er gisteren aan toe dat hij vindt dat de hulporganisatie "geleid wordt door radicale gekken."