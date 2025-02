Locatie AED vaak niet bekend: 'Ook gemeenten moeten initiatief nemen'

Vier op de tien Nederlanders weten niet of er in hun buurt een AED hangt, een draagbare defibrillator die levens kan redden bij een hartstilstand. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting naar onder andere de kennis over AED's.

Een AED in de buurt vinden mensen volgens de Hartstichting belangrijk, maar het heeft geen prioriteit bij mensen om dit eens uit te zoeken. Mensen zijn bereid om actie te ondernemen, maar weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken.

De Hartstichting vindt dat gemeentes zich meer moeten inspannen om AED's op te hangen in wijken. "Gemeenten zouden zich ook zelf moeten realiseren wat de verantwoordelijkheid is voor de gezondheid van haar inwoners", zegt directeur Hans Snijder. "Het lijkt ons een heel goed idee dat gemeenten zelf ook het initiatief nemen, en dat zou eigenlijk ook moeten".

Van de ruim 2000 deelnemers aan het onderzoek vindt bijna iedereen (95 procent) het belangrijk dat er in elke woonwijk dag en nacht een AED beschikbaar is. Bijna twee derde voelt zich veiliger met een AED in de wijk. Toch zijn mensen in Nederland dus nog niet goed op de hoogte van de locaties, zegt Snijder, en bij een hartstilstand heb je nou eenmaal zo'n AED nodig.

Burgerhulpverlener

Wie wil weten of er een defibrillator bij hun in de buurt hangt, kan dat opzoeken via de site van de Hartstichting. Ook kan je daar bekijken waar er nog AED's nodig zijn, zegt Snijder. "Een korte check, en je weet precies of je zoiets moet regelen of niet."

Als iemand een hartstilstand heeft, is het belangrijk dat diegene binnen zes minuten wordt gereanimeerd. Dan is de kans het grootst dat iemand het overleeft.

Met 'in de buurt' bedoelt de Hartstichting overigens niet de exacte locatie, maar een afstand van maximaal 500 meter. Er is namelijk geen openbaar overzicht van waar precies AED's hangen, want dat mag niet vanwege privacyredenen. Die exacte locaties mag de Hartstichting daarom niet bij voorbaat al bekendmaken, zegt Snijder. "Wij mogen niet vertellen: de AED hangt in deze straat en op dit huisnummer. Daar kunnen we niks aan doen als stichting."

Op de site van de Hartstichting kan je wel opzoeken of er een AED binnen een afstand van 500 meter in jouw buurt hangt, en daar gaat het volgens Snijder om. "Het maakt niet uit of die in de straat hangt of niet, want je kunt zien of de afstand in jouw wijk te groot is. Zo ja, dan ga je met de buurt zo'n ding aanschaffen." Uiteindelijk is het volgens hem vooral belangrijk dat er genoeg AED's in een wijk zijn, en niet dat de precieze locatie bij iedereen bekend is.

Hij benadrukt daarom dat het belangrijk is om altijd 112 te bellen. De alarmcentrale alarmeert vervolgens burgerhulpverleners en/of vertelt waar de dichtstbijzijnde AED te vinden is. Als iemand burgerhulpverlener is, kan diegene via het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu wel al zien waar de dichtstbijzijnde AED hangt.