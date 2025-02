Tesla-showroom in Den Haag beklad met hakenkruizen en leuzen

De gevel van een showroom van autofabrikant Tesla in Den Haag is gisteravond beklad. Op het gebouw zijn teksten als Nee tegen nazi's en Fuck off fascist aangebracht.

Het gaat om de vestiging van Tesla aan de Laan van Waalhaven in de wijk Ypenburg, in het oosten van de stad. Behalve de teksten zijn er ook hakenkruizen getekend op de toegangsdeur van het pand.

Tesla is het automerk van miljardair Elon Musk, die onder president Trump een belangrijke rol in de Amerikaanse overheid heeft gekregen. Zo geeft hij leiding aan een instelling die bezuinigingen moet doorvoeren en regelgeving moet afschaffen die door sommige bedrijven als hinderlijk wordt gezien.

Het is niet voor het eerst dat een Tesla-gebouw het doelwit is van activisme. Vorige week plaatsten Duitse en Britse activisten foto's en een video op Instagram waarop te zien is dat de tekst Heil naast het logo van Tesla wordt geprojecteerd op een fabriek van de autofabrikant in de Duitse plaats Grünheide.