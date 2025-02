Inflatie daalt wat, maar boodschappen duurder

De inflatie is wat teruggelopen. In januari waren de prijzen gemiddeld 3,3 procent hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste snelle berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In december kwam de inflatie nog uit op 4,1 procent.

Abonnementen minder hard in prijs gestegen

De dalende inflatie zit 'm vooral in abonnementen, vertelt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.

"Bedrijven gebruiken januari vaak om hun prijzen aan te passen", zegt Van Mulligen. "Bijvoorbeeld krantenabonnementen, sportscholen, maar ook verzekeringspremies, allemaal van dat soort zaken. En juist dat was in januari 2024 extreem hoog vanwege de hoge inflatie van de jaren daarvoor." In januari dit jaar waren die prijsstijgingen gematigder, vertelt Van Mulligen.

Daardoor komt de inflatie van diensten met 4,4 procent wat lager uit dan in december. Toen was de inflatie van diensten nog 5,8 procent.

Energie was in januari zelfs goedkoper dan een jaar eerder, 1,4 procent. Ook die prijzen gingen een jaar geleden juist flink omhoog.

Boodschappen

Van boodschappen steeg de prijs wel meer dan vorige maand: gemiddeld 7 procent tegenover 6,7 procent in december.

Een exacte reden daarvoor is volgens Van Mulligen moeilijk te geven. Het kan volgens hem te maken hebben met slechte oogsten waardoor de inkoopprijzen hoger zijn geworden. "Het is niet zo dat supermarkten stiekem de prijzen verhogen want dan gaat de klant toch naar de concurrentie."

Rente omlaag

Afgelopen week verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) de rente van 3 procent naar 2,75 procent. Eerder verhoogde de ECB de rente juist om de inflatie terug te dringen, maar omdat de gemiddelde inflatie in de eurozone richting de doelstelling van 2 procent gaat verlaagt de ECB de rente weer.

In Nederland ligt de inflatie al een tijd boven het Europese gemiddelde.