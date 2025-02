Inflatie daalt wat: energie goedkoper, boodschappen duurder

De inflatie is wat teruggelopen. In januari waren de prijzen gemiddeld 3,3 procent hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste snelle berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In december kwam de inflatie nog uit op 4,1 procent.

Energie goedkoper

De prijsstijging voor diensten, denk daarbij aan bijvoorbeeld de kapper of restaurants, was in januari met 4,4 procent wat kleiner dan vorige maand. Toen waren diensten nog 5,8 procent duurder dan een jaar eerder.

Energie was in januari zelfs goedkoper dan een jaar eerder, 1,4 procent. Van voedingsmiddelen, dranken en tabak steeg de prijs wel wat meer dan vorige maand: 7 procent tegenover 6,7 procent in december.

Rente omlaag

Afgelopen week verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) de rente van 3 procent naar 2,75 procent. Eerder verhoogde de ECB de rente juist om de inflatie terug te dringen, maar omdat de gemiddelde inflatie in de eurozone richting de doelstelling van 2 procent gaat verlaagt de ECB de rente weer.

In Nederland ligt de inflatie al een tijd boven het Europese gemiddelde.