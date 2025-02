Mode-industrie maakt nog nauwelijks begin met verplicht recyclen

De helft van al het verkochte textiel belandt in de textielbak. De andere helft, meer dan honderd miljoen kilo, gooien we weg en verdwijnt in de verbrandingsoven. Graft pleit voor meer textielbakken die het inzamelen makkelijker maken. "Er staan nu tienduizend bakken door Nederland verspreid. Dat moeten er tussen de twintig- en dertigduizend worden. Dat kost de producenten zo'n 50 tot 60 miljoen. Daar is totaal niet over nagedacht."

Shein en Temu

Producenten moeten volgens de wet ook minimaal 25 procent gerecyclede vezels verwerken in nieuwe textielproducten. Eén van de voorlopers op dat gebied is Bright Fiber. Het bedrijf zamelt miljoenen kilo's kleding in, sorteert en recyclet gebruikt textiel naar nieuwe garens. Jaarlijks komt er in de fabriek 7 miljoen kilo ingezameld textiel binnen, ook ongedragen kledingstukken.

"Goedkope kleding van Shein en Temu overspoelt de Nederlandse markt", zegt Bright Fiber-directeur Ellen Mensink. "Veel mensen beschouwen kleding als waardeloos en gooien makkelijk weg. Daarnaast zijn de tweedehandse afzetmarkten in Oekraïne en Rusland door de oorlog ontregeld, waardoor de druk op de Nederlandse kledingsector groot is."

Chanel Trapman van PR-bureau Mumster ontwikkelt campagnes die duurzame modepioniers zichtbaarder maken. "In de winkelstraten domineren de goedkopere kledingketens", zegt ze. "Consumenten moeten alternatieven krijgen, zodat er naast bewustwording ook meteen gedragsverandering komt. Want iedereen heeft een rol in het veranderen van de modesector."