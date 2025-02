Beyoncé wint voor het eerst Grammy voor 'Beste Album'

Zangeres Beyoncé heeft voor de eerste keer bij de Grammy Awards de prijs gewonnen voor Album van het Jaar. Ze kreeg de belangrijkste Amerikaanse muziekprijs voor haar countryalbum Cowboy Carter. Voor datzelfde album won ze ook de Grammy in de categorie Beste Country-album.

Beyoncé won de afgelopen 30 jaar al tientallen Grammy's, waaronder voor Beste Dance- en Urban-albums, maar nog niet eerder deze prijzen. Ze kreeg het beeldje voor Beste Album uitgereikt door zangeres Taylor Swift, die ook genomineerd was voor Album van het Jaar.

Eerste Grammy voor een disstrack

Rapper Kendrick Lamar was de andere grote winnaar. Hij kreeg twee Grammys voor het nummer Not Like Us, in de categorie Song of the Year en Record of the Year. De eerste prijs is een onderscheiding voor de schrijver van een nummer, en de tweede is een erkenning voor de volledige productie, waarmee dus ook de artiesten, producers en technici erkenning krijgen.

De raphit, die de genadeklap was in Lamars langlopende rapvete met zijn rivaal Drake, sleepte alle vijf de prijzen in de wacht waarvoor die genomineerd was. Dat betekende dat Lamar ook nog Grammys voor het Beste Rapoptreden, Beste Rapnummer en de Beste Muziekvideo kreeg. Het is daarmee de eerste keer dat een disstrack, een muzikale belediging, een Grammy krijgt.