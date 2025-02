Alcaraz is de grote attractie in Rotterdam: 'Wilde op dit historische toernooi zijn'

"Het is mijn eerste keer in Rotterdam, dus ik wilde juist niet gelijk tegen een Nederlander spelen", lacht Alcaraz. "De laatste partij op de US Open viel het zijn kant op, het is een hele moeilijke tegenstander om tegenover me te hebben."

"Maar ik ben klaar voor de uitdaging en mijn revanche op Botic", vervolgt Alcaraz. "Iedere keer als ik van een speler verlies, van wie dan ook, dan denk ik: de volgende keer ga ik hem zeker pakken. Dat is ook wat er nu door mijn hoofd gaat."

Genieten

De tennisweek in Rotterdam lijkt, naast de duidelijke sportieve belangen, ook voor een groot deel in het teken te staan van genieten. Zowel voor het publiek, dat massaal uitloopt voor de mondiale tennistop, als voor directeur Krajicek die hard heeft gewerkt om Alcaraz naar 'zijn' toernooi te halen.

Tenslotte is ook Alcaraz zelf voornemens om een mooie week in Rotterdam te beleven. "Ik ga genieten van mijn eerste keer hier, mijn eerste ervaring in Rotterdam. Ik hoop de liefde van de mensen hier te voelen."