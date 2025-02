Wekdienst 3/2: Defensietop EU-leiders • België presenteert kabinet

Wat heb je gemist?

Vorig jaar is het aantal orgaandonoren toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. 360 overledenen doneerden minstens één orgaan in 2024, dat zijn 68 donoren meer dan in 2023. "Meer mensen willen én kunnen doneren", zegt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

In Nederland vonden vorig jaar 1066 orgaandonaties plaats met organen van overledenen. Dat betekent dat per donor gemiddeld drie organen werden gedoneerd. Het aantal donaties wordt geregistreerd sinds 2001, toen 187 overledenen een orgaan doneerden.

Ander nieuws uit de nacht: