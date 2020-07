Verstappen begint F1-seizoen met derde trainingstijd voor lege tribunes

Op de Red Bull Ring in Spielberg was alles weer bij het oude, op de verlaten tribunes na. Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zette in Oostenrijk de snelste tijd neer, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

Na de testdagen in februari en de door de coronacrisis afgebroken seizoensstart in Australië moesten de fabrieken enkele weken op slot. De laatste maanden ging de ontwikkeling van de auto's door, maar de ogen waren toch vooral op de eerste testdag op het circuit bij Spielberg gericht.

Voor lege tribunes hebben de Formule 1-coureurs vrijdagochtend de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk afgewerkt. Daarmee is het seizoen eindelijk van start gegaan en krijgen de teams weer een indruk waartoe hun bolides in staat zijn.

