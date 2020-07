Verstappen begint F1-seizoen met derde en achtste trainingstijd voor lege tribunes

Na de testdagen in februari en de door de coronacrisis afgebroken seizoensstart in Australië moesten de fabrieken enkele weken op slot. De laatste maanden ging de ontwikkeling van de auto's door, maar de ogen waren toch vooral op de eerste testdag op het circuit bij Spielberg gericht.

Voor lege tribunes hebben de Formule 1-coureurs de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk afgewerkt. Daarmee is het seizoen eindelijk van start gegaan en krijgen de teams weer een indruk waartoe hun bolides in staat zijn.

Max Verstappen en zijn collega's konden de afgelopen maanden alleen racen in de simulator. De enkele keren dat ze daadwerkelijk op een circuit konden rijden, waren ze tot verouderde Formule 1-auto's veroordeeld.

Snelste tijd voor Hamilton

Op de Red Bull Ring in Spielberg was alles weer bij het oude, op de verlaten tribunes na. Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zette in Oostenrijk de snelste tijd neer in de eerste vrije training, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

Verstappen noteerde in de ochtend de derde tijd en kwam tot 36 rondes. Maar vier coureurs reden meer rondes dan de Nederlander, die de afgelopen twee jaar de race in Oostenrijk won.

Tegen het einde van de training spinde Verstappen halverwege de eerste bocht, maar zonder schade aan zijn auto kon hij verder.

Verstappen weer van de baan

In de tweede vrije training spinde Verstappen, maar ook nu kon hij zijn rondje afmaken. Hij kwam uiteindelijk tot de achtste tijd en 41 rondjes. Net als in de eerste vrije training waren Hamilton en Bottas de snelsten.

De bolides van Racing Point-coureur Sergio Perez en Lance Stroll deden het ook goed in Spielberg. Perez zette in de eerste training de vijfde tijd neer en in de tweede training was hij derde. Stroll zette de zevende tijd neer.