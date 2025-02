Diagnose prostaatkanker nu bijna net zo vaak als borstkanker, vorig jaar 15.000 keer

Van der Linde: "Dat was heel vreemd, want ik ging nooit naar een dokter. Die nacht ben ik naar de huisartsenpost gegaan. Daar zag men iets dat niet goed was."

Drie weken later bleek dat hij ongeneeslijke uitzaaiingen had in zijn botten. "Mijn organen zijn gelukkig niet aangetast. Ik word nu behandeld met hormoontherapie. Dat moet dit jaar waarschijnlijk een andere behandeling worden."

Van der Linde zal dus waarschijnlijk komen te overlijden door de ziekte. De afgelopen decennia is het aantal sterfgevallen door prostaatkanker gestegen, bij borstkanker is dit licht gedaald. In 2023 was de prostaatkankersterfte voor het eerst hoger dan de borstkankersterfte.

Bevolkingsonderzoek

Omdat prostaatkanker in het begin meestal geen klachten geeft wordt het vaak pas opgemerkt als er uitzaaiingen zijn. Dit roept de vraag op of er geen bevolkingsonderzoek zou moeten komen, zoals er bij borstkanker al is.

"Er is nu wereldwijd geen bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker, maar in Europa is de discussie erover wel begonnen", vertelt Van Melick. "Tot een jaar of vijf geleden waren de nadelen groter dan de voordelen.

Dan moesten er vaak veel pijnlijke biopten worden genomen, met kans op infecties. Een deel van de kankers die zo werden gevonden was mild en hoefde eigenlijk niet eens behandeld te worden, dus dat zorgde vooral voor overlast."

Inmiddels heeft de diagnostiek zich verder ontwikkeld en is met MRI-scans beter het verschil te zien tussen deze milde en meer agressieve kankers, zegt uroloog Van Melick.

"Zo hoeven we bij veel minder mannen een biopt te nemen, en dat kan veel gerichter. Met deze verbeteringen en de toename in diagnoses is het belangrijk om te verkennen of een bevolkingsonderzoek mogelijk zou zijn."

Lotgenotengroep

Zo'n onderzoek zou "geweldig" zijn, vindt prostaatkankerpatiënt Van der Linde. "Het biopt afnemen was zeer pijnlijk. Ik zong het hele ziekenhuis bij elkaar."

Momenteel heeft Van der Linde veel aan een mannenlotgenotengroep in een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten in Purmerend.

"Sommigen zijn uitbehandeld, anderen zijn door het oog van de naald gekropen. We delen van alles met elkaar. Ik vind veel steun bij lotgenoten."