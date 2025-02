Aantal orgaan- en weefseldonoren flink gestegen in 2024

Vorig jaar is het aantal orgaandonoren toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. 360 overledenen doneerden minstens één orgaan in 2024, dat zijn 68 donoren meer dan in 2023. "Meer mensen willen én kunnen doneren", zegt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

In Nederland vonden vorig jaar 1066 orgaandonaties plaats met organen van overledenen. Dat betekent dat per donor gemiddeld drie organen werden gedoneerd. Het aantal donaties wordt geregistreerd sinds 2001, toen 187 overledenen een orgaan doneerden.

Door de coronapandemie daalde het aantal orgaan- en weefseldonoren in 2020 tijdelijk, maar sinds het jaar daarop blijft het aantal groeien. De stijging is volgens de NTS te danken aan verschillende factoren, bijvoorbeeld de gewijzigde Donorwet.

Sinds 2021 staat elke Nederlander in principe geregistreerd als orgaandonor. Dat wil zeggen: iedereen is in het Donorregister opgenomen met de vermelding "geen bezwaar tegen orgaandonatie".

Nederlanders moeten actie ondernemen als zij niet, of alleen gedeeltelijk donor willen zijn na het overlijden. Het aantal aantal mensen met een 'ja'-registratie steeg door de nieuwe Donorwet, en daarbij kwam nog de 'geen bezwaar'-registratie.

Medische innovaties

Ontwikkelingen in de medische wereld, die ervoor zorgen dat meer organen geschikt zijn voor donatie, dragen ook bij aan de groei. "Door medische innovaties kunnen steeds meer overledenen doneren. De gift van een orgaan- of weefseldonatie kan daardoor beter worden benut. Zo kan donatie steeds meer mensen redden en levens verrijken", zegt Naomi Nathan, directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

De nier is het orgaan dat het vaakst werd gedoneerd, zowel door levende als overleden donoren. Het aantal nierdonaties bij leven daalde vorig jaar met 4 procent ten opzichte van 2023, maar levertransplantaties met een levende donor stegen in 2024 met 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Weefseldonaties

Ook het aantal weefseldonoren stijgt. 2775 overledenen doneerden in 2024 weefsel zoals oogweefsel, hartkleppen, huid- en botweefsel, 232 meer dan in 2023. "We hebben het vaak over orgaandonatie omdat dit levens redt, maar vergeet niet: met weefseldonatie wordt de kwaliteit van leven van heel veel mensen sterk verbeterd", aldus Nathan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om slachtoffers met brandwonden en hartkleptransplantaties voor baby's met een aangeboren hartafwijking.

Desondanks blijven donoren volgens de stichting hard nodig. "Er is nog steeds een grote groep patiënten die afhankelijk is van een transplantatie", zegt Nathan. Eind december vorig jaar stonden 1414 patiënten op de wachtlijst voor een orgaan.