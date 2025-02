Noppert verliest halve finale World Masters van toernooiwinnaar Humphries

Danny Noppert is er niet in geslaagd de finale van de World Masters te bereiken. De 34-jarige darter verloor in Milton Keynes in de halve finale met 5-2 van de nummer één van de wereld, Luke Humphries.

Noppert won de eerste twee sets, maar had daarna niets meer te vertellen tegen Humphries, die vijf sets op rij pakte.

Eerder op de dag klopte Noppert in de kwartfinale Stephen Bunting met 4-3. 'The Freeze' was de laatste Nederlander in het toernooi.

Humphries won daarna ook de finale. HIj was met 6-5 te sterk voor Jonny Clayton. Laatstgenoemde schakelde regerend wereldkampioen Luke Littler uit in de kwartfinales.