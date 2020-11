Inspectie: veel rolsteigers staan onveilig, 'zorgwekkend beeld'

Er is veel mis met het gebruik van rolsteigers. De Inspectie SZW controleerde de afgelopen tijd 270 rolsteigers en bij 251 bleek sprake van onveilige situaties. "Dan was er sprake van valgevaar of was de steiger op de verkeerde manier opgebouwd", zegt arbeidsinspecteur Michel Schenk.

Vallen van een rolsteiger is een van de meest voorkomende ongelukken in de bouw. De steigers werden gebruikt voor bouw-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. De meeste overtredingen werden volgens de inspectie begaan door schilders.

De inspecteurs kwamen onstabiele steigers tegen, waardoor er een grotere kans is op valgevaar. Er werden ook steigers aangetroffen waarbij de wielen niet op de rem stonden.

'Zorgwekkend beeld'

Het is niet de eerste keer dat de inspectie aandacht vraagt voor het valgevaar bij rolsteigers. Toch blijven de cijfers een zorgwekkend beeld geven, zegt Schenk. Volgens hem is de wetgeving streng genoeg, "maar we kunnen niet achter elke lantaarnpaal staan".

De verantwoordelijkheid ligt wat de inspectie betreft vooral bij bedrijven, die ervoor moeten zorgen dat hun mensen veilig op de steigers staan.

Boetes voor het niet correct gebruiken van de steiger kan oplopen tot duizenden euro's, maar in veel gevallen wordt de zaak eerst stilgelegd. De inspectie kan overigens alleen boetes uitdelen als ze iemand ook echt zien werken op een steiger.