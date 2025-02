Leden coalitiepartijen België stemmen in met regeerakkoord, vandaag beëdiging

Leden van de vijf beoogde regeringspartijen in België hebben toestemming gegeven voor het vormen van een nieuw kabinet. Ook zijn de meeste namen van bewindslieden bekendgemaakt.

Vandaag zullen zij vanaf 09.00 uur de eed afleggen bij koning Filip, om daarna gezamenlijk op de foto te gaan. De Vlaamse nationalist Bart De Wever mag zich dan premier van België noemen.

Ruim zeven maanden na de verkiezingen bereikten de vijf formerende partijen vrijdagavond een regeerakkoord. De Vlaams-nationalistische N-VA van De Wever, het sociaaldemocratische Vooruit, de Franstalige liberale partij MR en de christendemocraten van CD&V en Les Engagés werden het toen eens over belangrijke hervormingen.

Zaterdag stemden leden van Vooruit al voor deelname aan de nieuwe Belgische regering. Gisteren waren de congressen van de vier andere partijen.

Geen vrouwelijke vicepremiers

De vijf partijen lijken allemaal een mannelijke vicepremier te leveren. Teleurstellend, vindt Annelies Verlinden, de toekomstige minister van Justitie. "Een volledig mannelijk kernkabinet is niet het beeld dat we in 2025 moeten geven", zegt ze tegen Het Laatste Nieuws. De Wever noemt het "onverwacht en jammer".

"Dat had ik niet zo verwacht, maar elke partij kiest natuurlijk haar eigen mensen. In de Vlaamse regering waren er heel veel vrouwen en hier is het een beetje de andere richting opgegaan."

Wildplassen

Op sociale media maakten de benoemingen meteen wat los, vooral bij Theo Francken, de toekomstige minister van Defensie. Zijn voorganger confronteerde hem op X met een video uit 2022.

Daarop is te zien hoe de politicus in het centrum van Brussel in een plantenbak plast. "Ziehier uw nieuwe minister van Defensie", schrijft oud-minister Dedonder bij een screenshot uit de video.

"Uw niveau blaast me omver. Laat uw rancune u niet verbitteren, mevrouw. Het is maar politiek", reageert Francken die destijds zei dat het "een vrije avond met te veel drank en dom gedrag" betrof. "Wildplassen is niks om fier op te zijn en dat ben ik ook niet."

Opvallende comeback

Opvallend is de benoeming van Rob Beenders als minister van Consumentenzaken, Sociale Fraude en Gelijke Kansen. Hij had de politiek in 2019 verlaten vanwege gehoorproblemen. Hij kon geen debatten meer volgen en was snel moe, vertelt hij aan de krant De Standaard.

Beenders heeft inmiddels een implantaat en een hoortoestel, maar hij zag zijn comeback in de politiek niet aankomen. "Ik zou normaal maandag voor mijn job naar Australië afreizen. Nu ga ik dus niet naar Sydney, maar naar het paleis om de eed af te leggen."

Ook Georges-Louis Bouchez staat meteen in de schijnwerpers. Deze Franstalige liberaal wordt genoemd als de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, maar spreekt alleen Frans.

Op vragen daarover van de media reageert De Wever dat het beter is als ministers beide talen spreken, al stelt hij ook dat politici hier zelf verantwoordelijk voor zijn.