Simpele zege AZ bij Willem II, Alkmaarders raken vier keer aluminium

In de KNVB-beker had AZ van Ajax gewonnen (2-0), in de Europa League werd van AS Roma gewonnen (1-0), maar in de eredivisie won de ploeg van coach Maarten Martens dit kalenderjaar nog niet. Vorige week werd thuis verloren van Sparta Rotterdam (1-2).

Zonder steunpilaar Goes

AZ moest het In Tilburg zonder de geschorste Wouter Goes doen. Dat beloofde weinig goeds. De verdediger miste dit seizoen tot nu toe zeven wedstrijden (in alle competities) en daarvan won AZ er geen (vijf keer verlies, twee keer gelijk).

Bruno Martins Indi stond daarom in het centrum van de verdediging met Alexandre Penetra. Ook keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro, vervangen door Jeroen Zoet, en Mexx Meerdink ontbraken, vanwege blessures.

AZ opende sterk in Tilburg met spits Troy Parrott, die via keeper Thomas Didillon-Hödl op de paal schoot. Vleugelspeler Jayden Addai kapte zichzelf vrij en was dichtbij zijn eerste eredivisiegoal, maar schoot eveneens op de paal.