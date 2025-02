Stolz voor het eerst in negentien wereldbekers verslagen, maar niet door De Boo

De 20-jarige Stolz was gekoppeld aan Shinhama en moest al direct na de start in de achtervolging op de snelle Japanner. In de tweede bocht maakte hij een kleine misser, waarna hij de zege aan zijn neus voorbij zag gaan. Shinhama was de snelste in 34,14 seconden, Stolz klokte 34,19.

Voor Shinhama was het zijn twaalfde wereldbekerzege op de 500 meter. De laatste keer dat hij op de kortste afstand de snelste was, was op 10 november 2023.

De Boo begon zijn tweede 500 meter van dit weekend met een valse start. Bij de tweede poging was hij wel goed weg, maar het was duidelijk dat hij minder energie had dan zaterdag, toen hij nog tweede werd in 34,28. Hij werd dit keer ook niet de beste Nederlander in de uitslag.