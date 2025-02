Net geen podiumplaats Nederlandse ploegenachtervolgers bij wereldbeker Milwaukee

Hoolwerf, die de massastart en marathons als specialismes heeft, moest zichtbaar knokken om Huizinga en Snellink bij te houden. Hij moest af en toe een gaatje laten en was de hele rit niet in staat zijn voorganger duwen, maar hield wel stand tot het einde van de rit. De tijd van Nederland was 3.39,92.

Bij de Noren had de achterste schaatser het ook moeilijk. Hallgeir Engebraten, die vorig jaar derde werd op de WK allround, kon zijn ploeggenoten Sander Eitrem en Peder Kongshaug nauwelijks bijhouden en kwam op kleine achterstand over de streep. Maar hij was nog wel snel genoeg om de tijd van Nederland te kloppen.

Noorwegen eindigde met 3.39,73 op de derde plaats. Het zilver was voor Italië, dat reed met Davide Ghiotto, Michele Malfatti en Andrea Giovannini (3.39,29). De Amerikanen reden hun winnende race in eigen huis met Casey Dawson, Ethan Cepuran en Emery Lehman (3.38,19).