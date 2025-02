Opnieuw wereldbekerzege en baanrecord voor Kok, goud Nederland op ploegenachtervolging

De rit van Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud zag er feilloos uit. Na een snelle start, waarmee ze zelfs even onder het schema van het Nederlands record zaten, wisten ze het verval beperkt te houden.

"We zaten er lekker in", aldus Beune. "Die snelle start zegt wel dat we erg sterk zijn. Het einde was nog wel prima, maar daar kunnen we nog wel winst halen."

"Het loopt als een trein", was de treffende conclusie van Groenewoud, die dit seizoen op de individuele klassieke afstanden nog niet wist te excelleren. Groenewoud pakte even later haar tweede goud van de dag. Ze was de sterkste op de massastart.

Amerikaans record

In de slotrit hadden de Verenigde Staten en Japan met de tijd van Nederland een richtpunt, maar dat hielp ze niet. De Japanse vrouwen kwam nog het dichtst in de buurt. Met 2.55,82 pakten ze het zilver. Het brons was weggelegd voor de Amerikanen, die met 2.57,02 het Amerikaanse record verbeterden.