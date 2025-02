Vierde wereldtitel op rij voor Deense handballers na verhitte finale tegen Kroatië

De Deense handballers hebben voor de vierde keer op rij de wereldtitel in de wacht gesleept. In een verhitte finale in Oslo werd Kroatië met 32-26 geklopt.

De Denen waren al 36 WK-wedstrijden op rij ongeslagen en Kroatië stelde alles in het werk om een einde te maken aan die hegemonie. De Kroaten schuwden het maken van harde overtredingen niet, wat leidde tot enkele opstootjes.

De Kroaat Marko Mamic werd na 20 minuten met een rode kaart van het veld gestuurd.