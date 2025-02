Van der Poel is toe aan 'een wijntje' na zevende wereldtitel en veel indrukken

Een goede start en vervolgens zorgen dat je materiaal heel blijft. Dat was de perfect uitgevoerde tactiek van Mathieu van der Poel bij het WK veldrijden in het Franse Liévin, waar hij de titel pakte.

"Het was een droomscenario om met zo'n grote voorsprong te starten, dat geeft vertrouwen", zei Van der Poel na afloop. Hij sloeg meteen na de start een gat, waardoor hij al vroeg in de wedstrijd in een zetel zat.

Toch was er weinig tijd om te genieten onderweg. "Ik reed in ronde drie lek, dus toen leverde ik wat voorsprong in", zei de wereldkampioen, die niet voluit reed. "Ik had misschien wel sneller kunnen rijden, maar moest vooral het materiaal heel houden. Dat is lastig."

Van der Poel doelde daarmee op de vele kiezels en de lastige technische stukken in het parcours.

'Vooral genieten'

Pas in de laatste ronde kon Van der Poel genieten van het publiek in het land van zijn opa, oud-wielrenner Raymond Poulidor. Van al die indrukken gaat hij thuis met een wijntje genieten, zei Van der Poel.

Hij laat nog in het midden of hij volgend jaar in Hulst voor zijn achtste wereldtitel wil gaan: "Ik weet het niet. Ik wil vooral genieten van deze". En 'deze titel' was zijn zevende, waarmee hij het record evenaarde van Erik De Vlaeminck.