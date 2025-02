Reijnders en De Vrij scoren in derby van Milaan, Gimenez op tribune

Gimenez kijkt toe

In Milaan had ook Denzel Dumfries een basisplaats en zat Feyenoord-spits Santiago Gimenez op de tribune. De Mexicaan is dicht bij een transfer naar AC Milan. Eerder op de dag werd bekend dat de club Álvaro Morata verhuurt aan Galatasaray.

Gimenez zou naar verluidt 35 miljoen euro moeten kosten. Op de tribune zat hij naast clublegende Zlatan Ibrahimovic.