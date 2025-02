Opnieuw grote demonstratie tegen AfD, 160.000 mensen in Berlijn

De duizenden demonstranten in Berlijn verzamelden zich bij de Brandenburger Tor, vlak bij de Bondsdag, en liepen naar het partijkantoor van de CDU. Veel deelnemers hadden spandoeken en borden bij zich waar onder meer "Geen Merz in februari" en "CDU geef ons de C terug" op stond. Eind volgende maand zijn de Duitse verkiezingen.

Ook in onder meer Kiel, Potsdam en Keulen waren demonstraties. In de laatstgenoemde stad gingen honderden kanovaarders de Rijn op. Er waren regenboogvlaggen en spandoeken te zien waar onder meer "Geen racisme" en "Voor democratie en diversiteit" op stond.

In Hamburg kwamen gisteren volgens de politie 65.000 actievoerders naar het centrum. De organisatoren van de demonstratie spraken over 80.000 deelnemers. Ook in Keulen, Leipzig en Essen gingen actievoerders de straat op.