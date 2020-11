Zoontje motiveert Zuiverloon: 'Bewijzen dat ik nog goed kan voetballen'

Zoontje Zuiverloon: 'Papa, ik dacht dat alleen goede voetballers op YouTube staan' - NOS

Gianni Zuiverloon keerde begin november terug bij ADO Den Haag. Zijn zoontje Aiden, die uitkomt voor de JO8 van Ajax, motiveerde hem om na een avontuur in India nog één keer te laten zien wat hij kan. "We waren YouTube-filmpjes aan het bekijken en ik dacht: laat ik eens wat beelden van mezelf zien", aldus Zuiverloon in het NPO Radio 1-programma Langs De Lijn en Omstreken. "Hij zei: 'Papa, wat raar, ik dacht dat alleen goede spelers YouTube-filmpjes hadden.' Toen dacht ik: ik moet bewijzen dat ik nog steeds goed kan voetballen. Voor hem is het ook leuk om te zeggen dat papa voetballer is." De 33-jarige Zuiverloon werd in 2007 met onder anderen Ryan Babel Europees kampioen met Jong Oranje en kwam via Feyenoord, RKC Waalwijk en sc Heerenveen bij West Bromwich Albion in de Premier League terecht.

Gianni Zuiverloon (l) namens West Bromwich Albion in duel met Cristiano Ronald van Manchester United - AFP

Na Ipswich Town, RCD Mallorca, opnieuw sc Heerenveen en drie jaar ADO Den Haag (2013-2016) startte hij een nieuw buitenlands avontuur bij Cultural Leonesa in Spanje. In 2018 verkaste Zuiverloon naar India om te spelen bij Delhi Dynamos en Kerala Blasters FC. 'Ben in India een beter mens geworden' Aanvankelijk had Zuiverloon het moeilijk in India. "Ik zat in een appartement, soms zonder elektriciteit en water, ik moest wennen aan de smog, aan de cultuur en miste mijn zoontje", zegt de verdediger. "Het niveau was ook niet hoog." Zuiverloon besloot in zichzelf te investeren. Hij ging mede op advies van vriend Babel boeken lezen, vooral over psychologie, deed aan yoga, ging mediteren en hervond zichzelf. Daarnaast besefte hij in India hoe goed hij het had. Uiteindelijk werd zijn periode daar heel leerzaam.

