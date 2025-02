Brons judoka De Voogd bij grandslamtoernooi in Parijs na zege op Pedrotti

Judoka Margit de Voogd heeft bij het grandslamtoernooi van Parijs brons behaald in de klasse tot 70 kilogram. Zij was de enige van tien Nederlanders die in de prijzen viel op het 'Wimbledon' van het judo.

De 27-jarige De Voogd won vorig jaar al goud op het grandslamtoernooi van Abu Dhabi, maar dat was niet zo sterk bezet als dit evenement in Parijs, waar er nieuwe spelregels werden ingevoerd.

Dit keer verloor ze in de halve finales van de Japanse juniorenwereldkampioene Mayu Honda, waarna de Italiaanse Irene Pedrotti in de strijd om brons wachtte. Met een armoverstrekking kreeg ze de Italiaanse op de knieën.