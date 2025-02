Man (23) aangehouden voor zedenincidenten Oud-Beijerland

De politie heeft in Oud-Beijerland een man aangehouden in een onderzoek naar zedenincidenten. Het gaat om een man van 23 uit Oud-Beijerland.

De afgelopen tijd waren er in de plaats meerdere meldingen over een man die kinderen benaderde, waarna de politie samen met het Openbaar Ministerie een onderzoek begon. In zeker een geval heeft de man ook daadwerkelijk ontucht gepleegd met een kind, zegt de politie.

De man zou zowel jongens als meisjes op straat hebben benaderd in Oud-Beijerland in de gemeente Hoekse Waard, ten zuiden van Rotterdam.

Met het oog op de privacy van de slachtoffers deelt de politie geen verdere details over de zaak.