Wat is er over van de macht van Murdoch en zijn tabloids?

The Sun werd berucht om zijn invloed bij verkiezingen doordat de krant altijd een kandidaat steunde. Beroemd is het verhaal van oud-premier Tony Blair, die in 1995 naar Australië vloog om Murdoch ervan te overtuigen dat die zijn Labour-partij via zijn kranten moest steunen. In de jaren daarna liep Murdoch geregeld via de achterdeur de ambtwoning Downing Street 10 binnen, tijdens de regeringen van Blair, David Cameron en Boris Johnson.

"Een interessante dans tussen kranten en politici", zegt Guto Harri als hij daarop terugblikt. Hij was voorlichter van Johnson en merkt dat de markt verandert. Door de opkomst van online nieuws en dalende papieren oplages bepaalt The Sun niet langer het politieke debat, zegt Harri.

Murdoch is nog altijd een grote speler in het mondiale medialandschap, vindt hij. "Maar hij is minder machtig dan hij was. Je komt The Sun niet meer elke dag tegen. Ze spelen nu een rol in de marge."

Ook paparazzo Ashley Sims ziet dat er minder kranten worden verkocht. "Maar er is nog altijd vraag. Mensen willen zien wie vreemdgaat":