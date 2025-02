Bezoek aan commandopost Donetsk: 'Hier zet vijand de meeste infanteristen in'

Op een verlaten industrieterrein buiten een middelgrote Oekraïense provinciestad staat een enkele auto geparkeerd. Meteen is het duidelijk: die wacht ons op.

De chauffeur keert zijn voertuig, wij volgen. Tussen de kapotte, duistere fabriekshallen staat een aantal wagens geparkeerd, gewone personenauto's, allemaal van militairen.

We gaan op bezoek in een legerhoofdkwartier vanwaaruit de strijd rond Pokrovsk in de felbevochten provincie Donbas in Oost-Oekraïne wordt geleid. De stad waarvan al maanden wordt gezegd dat die ieder moment kan vallen.

Oprukkende Russen

Bij de ingang staat: telefoon in vliegtuigmodus. Telefoons zijn de grootste verraders in deze oorlog. Het gaat om een relatief nieuw hoofdkwartier dat op wat grotere afstand van Pokrovsk is geplaatst, voor het geval de stad verder in het nauw komt door de oprukkende Russen. En dat gebeurt, zo zullen we zelf meemaken in de komende uren.

Het hoofdkwartier bevindt zich onder een voormalig defensiebedrijf. Die werden in de Sovjettijd allemaal voorzien van zware schuilkelders, zodat ze altijd konden blijven produceren. Dat komt nu van pas. De inrichting van de kelder is nog in volle gang.

Er klinkt een schreeuw van achter een wand van blauw plastic. Een teken dat we welkom zijn in het kloppend hart van het hoofdkwartier. Er gaat een gordijn omhoog en dan staan we plotseling in een ruimte vol beeldschermen en computers.

Bevelen en scheldwoorden

De commandant van het 91e antitankbataljon schudt ons stevig de hand. Nazari Kisjak duikt meteen weer achter zijn microfoon, waarin hij bevelen en scheldwoorden tettert. Het zijn veel codes en militair jargon.

Ik begrijp dat Kisjak een groepje 'pideri' wil laten beschieten. Pideri is slang voor pedofielen, waarmee de luitenant-kolonel Russen bedoelt. Kisjak praat het hardst van iedereen. Er is geen twijfel: hij is hier de baas.

Kisjak: "Pokrovsk, hier wordt nu het hardst gevochten. Überhaupt van de hele oorlog. Ook op andere fronten wordt hard gevochten. Maar hier zet de vijand de meeste infanteristen in, die we allemaal moeten vermoorden."