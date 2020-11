Geiten zijn big business, maar veroorzaken ook problemen

Geitenkaas, geitenyoghurt en geitenmelk zijn big business. Het aantal melkgeiten groeide dit jaar naar ruim 476.000, wat volgens het CBS 4 procent meer is dan vorig jaar, terwijl het aantal runderen, kippen en varkens in Nederland nauwelijks meer groeit.

Net als in de melkveesector neemt de schaalvergroting ook bij geitenhouders toe. Twintig jaar geleden had een boer nog gemiddeld 117 geiten, nu zijn dat er 837. Ook is het aantal grote bedrijven met 500 geiten of meer sterk gegroeid.

Het aantal biologische melkgeitenbedrijven nam wel af. Op dit moment is 8,7 procent van de gehele melkgeitenstapel biologisch. Dat is nog altijd een stuk meer dan bij het melkvee, daar gaat het om 2,5 procent.

'Klein bedrijf enorm kwetsbaar'

Ook geitenhouder Jeannette van de Ven uit het Brabantse Oirschot heeft sinds 1995 haar geitenstal flink uitgebreid. "Ik weet nog dat ik in die tijd een onderzoeksrapport in de la had liggen met teksten als: met 350 geiten bent u klaar voor de toekomst", zegt ze. "Ja, tijden veranderen." Op dit moment heeft ze 1700 geiten.

"Het is voor ons een bewuste keuze geweest om door te groeien", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "We waren als kleiner bedrijf enorm kwetsbaar. We werkten samen fulltime op het bedrijf, maar als een van ons ziek zou worden, hadden we geen vervanging. En dat met een gezin met vier kinderen. Nu zijn we doorgegroeid en hebben we ook vier personeelsleden in dienst. Dat is beter."