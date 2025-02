Ajax-coach Farioli emotioneel van Klassiekerzege, Henderson laakt 'leugens' in media

"Veel van wat in de media verscheen, was niet waar", aldus Henderson. "Het was respectloos en ik wist niet waar het vandaan kwam. Je mag mij beoordelen als voetballer, goed of slecht vinden, maar dit werd persoonlijk."

"De feiten waren dat ik voor, tijdens en na de wedstrijd niet precies wist wat er aan de hand was", ging Henderson verder. "Het was een moeilijke situatie. Daarom voelde ik me niet comfortabel om het team te leiden."

Vrijdag kwam Henderson in gesprek met de clubleiding tot de gezamenlijke conclusie om bij Ajax te blijven, het seizoen gewoon af te maken in Amsterdam en te strijden om de titel.