Architect Carlos 'Carel' Weeber overleden

De bekende Curaçaose architect Carlos 'Carel' Weeber is overleden. Dat heeft zijn broer bekendgemaakt op Facebook. Weeber leed al een tijd aan de ziekte van Alzheimer. Hij is 87 jaar geworden.

Carlos Weeber was een invloedrijke Nederlandse architect, die een groot deel van zijn leven op Curaçao woonde en daar bekend werd met bijvoorbeeld ontwerpen waarbij wind werd gebruikt als koeling in plaats van airconditioning.

Weeber stond bekend om zijn kritische houding ten opzichte van de kleinschalige woningbouw van de jaren 70, die hij "nieuwe truttigheid" noemde. Als reactie hierop ontwierp hij enkele monumentale gebouwen, waaronder de Zwarte Madonna in Den Haag en De Peperklip in Rotterdam.

Opengebogen paperclip

De Zwarte Madonna, opgeleverd in 1985, was een groot wooncomplex dat in 2007 tot grote woede van een kleine groep bewoners werd gesloopt om plaats te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Het was onderdeel van een stedenbouwkundig plan van Weeber voor de buurt rond het Spui.

De Peperklip, voltooid in 1982, is een opvallend appartementencomplex in de vorm van een opengebogen paperclip in de wijk Feijenoord en biedt plaats aan 549 woningen.