Sparta vindt dankzij kopgoal Lauritsen aansluiting bij veilige plaatsen

Lange tijd was dat het enige vermeldenswaardige moment in de wedstrijd, want pas na twintig minuten werd er een doelpoging gedaan op Het Kasteel. Sparta en Groningen hebben dit seizoen allebei grote moeite met scoren en lieten dat ook in hun onderlinge duel zien.

Pas in de tweede helft werd de ban gebroken. Dat leek te gebeuren via Bacuna, die kort na rust een strafschop mocht nemen, maar de Groningen-aanvoerder trof de handschoenen van Sparta-keeper Nick Olij. Die dook de juiste hoek in en hield de 0-0 tussenstand zo op het bord.

Lauritsen slaagde er na precies een uur spelen wel in om het net te laten bollen. De lange Noor kopte goed binnen na een strakke voorzet van Carel Eiting, waarmee hij de tweede eredivisiezege op rij voor Sparta bewerkstelligde.