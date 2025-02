Opnieuw Nederlandse indoorrecord Chapple, dit keer op de 800 meter

Samuel Chapple heeft in Apeldoorn het 22 jaar oude Nederlands record van Bram Som op de 800 meter indoor verbeterd. Chapple, lid van Olympus'70 (Naaldwijk), liep op de vernieuwde kunststofbaan in het Omnisport een tijd van 1.45,46.

Hij haalde vier tienden af van het record dat Som in 2003 liep in Karlsruhe.

Vorige week bracht Chapple op dezelfde baan het Nederlands record op de 1.500 meter al op zijn naam. Met 3.35,61 was hij 0,71 seconde sneller dan de recordtijd van Robin van Riel uit 2024 in Apeldoorn.

Schilder maakt indruk

Ook kogelstootster Jessica Schilder is in vorm. Ze won de Meeting de l'Eure in Frankrijk, waar een groot deel van de wereldtop aanwezig was, met een afstand van 19.85 meter. Dat is de beste prestatie van dit jaar.