Ravage na plofkraak op bankgebouw Enschede

Door een plofkraak op een geldautomaat van SNS Bank in Enschede is veel schade aangericht. De explosie was dusdanig hevig dat de brokstukken volgens een getuige op zo'n honderd meter van het pand liggen.

De plofkraak was rond half 5 vanochtend in winkelcentrum Enschede-Zuid. Op sociale media maken inwoners van de Twentse stad melding van twee harde knallen. De politie is op zoek naar twee personen die op een scooter weg zijn gegaan.

Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt bij de plofkraak. Sinds vorig jaar worden geldautomaten 's nachts afgesloten. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.