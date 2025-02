Twee treffers topscorer Steijn onvoldoende voor Twentse zege in Deventer

De aanval leek voor Go Ahead-trainer Paul Simonis na rust niet de beste verdediging. Terugspeelballen werden alles behalve geschuwd en alleen een counter was een reden om het veld over te steken voor de Deventenaren.

Een bijzonder moment was er in de 52ste minuut, toen het gehele stadion applaudisseerde voor een overleden steward. Hij was jarenlang actief op de B-side, waar de fanatieke supporters zich begeven. De emoties waren zichtbaar in het hele stadion.

Steijn draait het om

In de 66ste minuut was het Steijn die de gelijkmaker voor zijn rekening nam. De Busser zag er dit keer wat ongelukkig uit en Go Ahead was de voorsprong kwijt.

Nog geen twee minuten later scoorde Steijn opnieuw, ditmaal op aangeven van Michal Sadílek. Twente vierde het doelpunt voor het lege uitvak in de Adelaarshorst.