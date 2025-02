Opnieuw pijnlijke nederlaag Manchester United: Crystal Palace wint op Old Trafford

Manchester United heeft voor de tweede keer op rij een thuisnederlaag geleden in de Premier League. Op Old Trafford was Crystal Palace met 0-2 te sterk.

Door de zege passeert Palace United op de ranglijst, de ploeg van Rúben Amorim zakt naar plek dertien.

Na ruim een uur kwamen de bezoekers op voorsprong. Maxence Lacroix kopte vanuit een vrije trap op de lat, waarna Jean-Philippe Mateta in de rebound André Onana passeerde.

Blessure Martínez

Een kwartier voor tijd raakte Lisandro Martínez geblesseerd bij een botsing. De Argentijn gebaarde meteen dat hij gewisseld moest worden, waarna hij in tranen per brancard van het veld ging. Matthijs de Ligt verving Martínez. Ook Joshua Zirkzee moest het doen met een invalbeurt.

Vlak voor tijd moest United toezien hoe Mateta zijn tweede van de middag maakte.