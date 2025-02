Arsenal vernedert City met 5-1, United verliest thuis van Crystal Palace

Arsenal heeft een overtuigende zege geboekt op Manchester City. In het Emirates Stadium werd het 5-1 voor 'The Gunners'. Met de zege komt Arsenal op zes punten achterstand van koploper Liverpool, met een wedstrijd meer gespeeld.

Manchester United leed eerder op de dag voor de tweede keer op rij een thuisnederlaag in de Premier League. Op Old Trafford was Crystal Palace met 0-2 te sterk.

Door de zege passeert Palace United op de ranglijst, de ploeg van coach Rúben Amorim zakt naar plek dertien.

Bliksemstart Arsenal

Arsenal had nog geen twee minuten nodig om op voorsprong te komen. City-verdediger Manuel Akanji leed pijnlijk balverlies vlakbij de eigen zestien, waarna Kai Havertz de bal op Martin Ødegaard speelde, die scoorde.

Drie minuten later leek Gabriel Martinelli al de 2-0 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Richting de rust werd City sterker en in de tweede helft was het raak voor Erling Haaland, die via een kopbal de 250ste goal in zijn carrière maakte.

Bekijk hier de nieuwe stand in de Premier League: