Taylor schiet Ajax in blessuretijd naar winst in Klassieker, Amsterdammers naderen PSV

Aanhoudende transferperikelen, kritiek, nieuwe blessures en wisselende resultaten. De aanloop naar de Klassieker was aan beide kanten onrustig. Beide trainers probeerden vooraf wat ruis weg te nemen.

"Jordan Henderson blijft bij Ajax", was Ajax-coach Francesco Farioli stellig over de afgelopen donderdag rond de wedstrijd tegen Galatasaray muitende aanvoerder. Henderson droeg in Amsterdam gewoon de aanvoerdersband.

Feyenoord-trainer Brian Priske berustte in het vertrek van Santiago Gimenez naar AC Milan. "Ik wens hem het allerbeste", zei de Deen. Ayase Ueda was bij afwezigheid van de Mexicaan de spits.

Vlammend schot

Bij absentie van de geblesseerde Justin Bijlow stond Timon Wellenreuther in Amsterdam onder de lat. De Duitser was gelijk alert toen Steven Berghuis, die linksbuiten stond, binnen een minuut een vlammend schot afvuurde.

Even later was Wellenreuther op tijd zijn doel uit om Brobbey met een klem tussen de benen de bal te ontfutselen. Brobbey werd afgefloten voor buitenspel, maar vertrouwen gaf het wel zo'n redding.

Feyenoord kwam beter in de wedstrijd en kreeg mogelijkheden via Igor Paixão en Anis Hadj Moussa. De goal viel echter aan de andere kant. Steven Berghuis zette hard voor, Wellenreuther zat eraan en Brobbey tikte met links binnen.