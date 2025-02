Van der Poel evenaart De Vlaeminck met zevende wereldtitel veldrijden

Aan het begin van de derde ronde was Van Aert, met een kapotte fietsbroek, aangesloten bij de groep achtervolgers. Niet veel later besloot hij te demarreren, alleen Nieuwenhuis kon in eerste instantie volgen.

Maar ook de Nederlander haakte af bij het verschroeiende tempo van Van Aert, al bleef Nieuwenhuis in de buurt. Het verschil tussen Van Aert en Van der Poel was halverwege de wedstrijd opgelopen tot ruim 50 seconden.

Van Aert loste langzaam maar zeker Nieuwenhuis, die daarna gezelschap kreeg van Nys. Ook die liet de Nederlandse zilverenmedaillewinnaar van vorig jaar, die een deel van het seizoen moest missen door gordelroos, achter.

Nieuwenhuis vierde

Daarmee wist Nieuwenhuis dit jaar niet opnieuw een medaille te veroveren, ondanks een sterke wedstrijd. "Ik had het idee dat Thibau en ik ongeveer op hetzelfde niveau zaten, maar ik kreeg het bergop twee keer moeilijk. Hij is zo explosief. Uiteindelijk was hij net iets beter", vertelde Nieuwenhuis. "Na dit seizoen moet ik tevreden zijn met een vierde plek."

Lars van der Haar kwam als negende over de finish. Hij vatte de race treffend samen "Ik had goede benen, maar was technisch niet goed."